海軍陸戰隊兩棲部隊開箱。海軍陸戰隊臉書

海軍陸戰隊兩棲部隊開箱。海軍陸戰隊臉書

海軍陸戰隊臉書也趕潮流，貼出海陸仔開箱。有兩棲突擊車，登陸戰車等，還有負責海軍重要軍事設施、港口及要塞防空的陸戰隊防空部隊。貼文還要防空人都站出來。

(中時 )