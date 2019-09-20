法國外交消息人士今天表示，英國和歐洲聯盟達成脫歐協議的時間不多，對歐洲領袖來說，在10月中旬召開的歐洲理事會（European Council）拍板英國脫歐協議，時間太遲。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和芬蘭總理昨天在巴黎會面。

芬蘭媒體引述總理李納（Antti Rinne）表示，馬克宏同意9月底是英國首相強生（Boris Johnson）向歐盟提出具體方案，避免無協議脫歐的最後期限。

消息人士表示，馬克宏和德國總理梅克爾（Angela Merkel）上月已傳達這項訊息。

英國脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay） 今天在馬德里呼籲歐盟在和英國達成脫歐協議上，展現彈性和創意，但他自己卻堅守英國的立場：愛爾蘭邊境保障措施必須移除。

巴克萊表示：「英國不會同意邊境保障措施，國會也已經三度否決。」

巴克萊還說，政府固然希望達成協議，但英國仍可能在10月底無協議脫歐。

另在英國最高法院即將對首相強生於脫歐前關閉國會是否違法做出裁決前，巴克萊表示，保守黨政府將會遵守最高法院的裁決。

外交消息人士表示，英國已將部分書面建議內容寄給歐盟，希望修改陷入僵局的脫歐協議。

(中央社)