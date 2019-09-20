戴資穎擊球手感相當好，球場上常常出現出人意表的神奇回擊，甚至連她自己覺得神奇。(嵌入自戴資穎臉書粉專)

羽球天后戴資穎昨天在中國羽球公開賽女單16強戰直落二獲勝，第1局賽末點甚至出現彷彿背後長眼睛的神奇回擊，驚人的反射動作連小戴自己都說：「不要問我怎麼打的，我也是看了兩遍才懂。」

這一分由對手大堀彩發球，兩人來回數拍後，只見戴資穎面對突然殺到後場的來球一個回身反拍回球，雖然大堀彩也對小戴回擊加壓攻擊，小戴還是反應很快地守下，兩人繼續來回對峙，最後小戴突然變線對角小球，讓大堀彩望球興嘆。

戴資穎一再讓支持她的球迷看到她在球場上的神奇魔力。(Badminton Photo提供/陳筱琳傳真)

賽後戴資穎的Instagram跟臉書粉絲專頁都分享這一球的精彩畫面，小戴在IG寫道：「不要問我怎麼打的，因為我也不知道，可以自己多看幾遍，因為我也是看了兩遍才懂。」

臉書粉專下球迷紛紛留言大讚這球超神，直呼小戴又開外掛，或是說自己要是對手一定氣死，不知道該如何才能從小戴手上得分，並稱讚小戴是「魔術師的展現」。

這站賽事世界前三山口茜、奧原希望都在第一輪意外吞敗，而去年在這裡一戰出局的戴資穎則是站上8強，在這一站結束後更新的世界排名將能提升積分，只要今天再贏、闖進最後4強，就能回到世界前三。

(中時電子報)