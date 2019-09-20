◎中國時報

●去年九合一地方選舉縣市長大換血，台灣世界新聞傳播協會近期針對市長滿意度、市民幸福感及施政滿意度進行大調查。結果在6都部分，新北、桃園市及台中市均獲前段班，桃園市則是大滿貫；其餘16縣市，花蓮表現獨占鰲頭，在首長滿意度、市民幸福感均獲得普遍好評，是16縣市表現最佳的冠軍縣市。

●鴻海創辦人郭台銘退出總統大選後，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜支持度為25.7％，蔡英文總統為32.6％，韓、蔡較上周雖有拉近，但仍有6.9個百分點的差距。在看好度部分，40.6％看好蔡英文奪勝，認為韓國瑜贏面大者則為22.8％，顯示藍綠士氣確實有不小的差異。

●國民黨總統參選人韓國瑜昨說明他的長照保險計畫，他主張將長照改為全民保險制，未來個人、雇主、政府各出一部分錢，平均1位民眾每月只要多繳一個便當的錢，如此即可避免在現行制度下，長照涵蓋不足、財源不穩的問題，亦可改善中壯年離職照顧親人的問題。

●現行長照制度，以遺贈稅、菸酒稅作為主要財源，因收入不穩，未來恐面臨捉襟見肘的情況。《長照服務法》上路2年多，已到了檢討財源的時機，國民黨總統參選人韓國瑜昨提出「全民長照險」制度，盼提供長遠的服務。學者專家認為，長照財源的轉型是未來必經之路，保險制是解方之一，但仍需進行周全規畫。

◎旺報

●美國聯準會（Fed）19日凌晨宣布降息1碼（0.25個百分點），隨著Fed年內第二次降息落地，各國及地區的央行很快跟進，全球降息潮大有重新開啟之勢。值得注意的是，面對美國降息，儘管人行19日仍強調貨幣政策「以我為主」，但由於人行即將在20日公布LPR（貸款市場報價利率），市場預估，受到Fed降息的影響，人行將有很大機率會調降LPR，等同是另一種形式的降息。

●雖然沒有在股市引起「漲風」，但美國聯準會在今年內的第二度降息，等同是對全球寬鬆趨勢「板上釘釘」，其影響性甚至較前一次降息還大，在各國央行可望持續跟進降息的氛圍下，人行勢必不得不加速落實寬鬆政策，而「降息」或將是未來難以避免的選項之一。

●19日凌晨美國聯準會降息1碼（0.25個百分點），由於市場預期年底前可能不會再降息，因此激勵美元走升，黃金價格承受壓力，原油大跌，大陸股市則是小漲回應，收盤時滬指漲0.46%，深成指漲1.01%，其他股市也是漲跌互見；分析認為，此次降息可謂「鷹鴿參半」，各項資產走勢需等待新催化劑，才會更明朗。

●美國聯準會（Fed）19日凌晨宣布再次降息，將聯邦基金利率下調25個基點來到1.75至2%區間，這是美國今年以來第二次降息，再引發美元指數與人民幣匯率波動，在岸即期匯率19日收在7.0987，走貶108點並創9月11日以來低價。分析人士指出，短期看美國降息仍可能被其他主要國家央行的寬鬆措施抵消，在貿易談判暫無進展下，可能進入橫盤區間整理。

◎工商時報

●美國聯準會（Fed）周三召開例會後一如市場預期決議降息1碼，為連續2個會期寬鬆銀根，聯邦基金利率降至低於2％。最新內部利率預測點狀圖顯示，17名官員中預估年底時利率還會更低的僅有7人，暗示Fed今年可能不會再降息。

●南山人壽董事長杜英宗將自20日開始停職兩年，擬由南山大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長。對此，保險局局長施瓊華表示，南山人壽尚未來溝通此人選，即便是壽險公司代理董事長都要符合相關資格條件，且因為是新面孔、南山人壽又是「特殊公司」，保險局不排除要「面試」尹崇堯。

●台積電19日配發首季現金股利2元，開盤演出一秒填息表現，強化市場信心，逾34.1萬股東股息輕鬆落袋。另值得注意的是，台積電零股成交股數衝上7.1萬股，創近兩個月最大量，顯示也有不少小股民趁勢搶搭季配行情。

●下半年最受全球矚目的三款旗艦機蘋果iPhone 11 Pro Max、三星Galaxy Note 10+、華為Mate 30 Pro，已經全員到齊。華為在相機依然領先群雄，蘋果藉由新增Night Mode夜拍功能與添增超廣角鏡頭後，拍照表現終於稍微拉近與華為與三星的距離，而相機表現向來穩健的三星，顯然是華為在相機的最大假想敵，多次成為華為發表會上的箭靶。

(中時電子報)