油價今天上漲，因沙烏地阿拉伯石油設施上週遭襲，投資人對供應風險仍感憂慮。

根據路透社資訊，紐約市場西德州中級原油價格上漲2美分，收在每桶58.13美元。

倫敦市場北海布倫特原油價格上漲80美分，收在每桶64.40美元。

(中央社)