供應受阻憂慮未除 油價漲 08:072019/09/20 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 油價今天上漲，因沙烏地阿拉伯石油設施上週遭襲，投資人對供應風險仍感憂慮。 根據路透社資訊，紐約市場西德州中級原油價格上漲2美分，收在每桶58.13美元。 倫敦市場北海布倫特原油價格上漲80美分，收在每桶64.40美元。 (中央社) #上漲 #價格 #美分 #美元 #原油價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 再添一國？傳吉里巴斯將與陸建交 - 時事 冷核融合成功？ 日本研究裝置發熱11度 - 國際 索羅門政府投票轉向大陸 前總理等6人棄權挺台 - 國際 - 中央社 淚目！失明自閉的他矛勇奪美國達人秀冠軍 - 國際 親台總理換人！路透：吐瓦魯邦交可能有危險 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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