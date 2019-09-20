宣布不參與連署 郭台銘：永遠中華民國派

國民黨31位大老連署登報呼籲鴻海創辦人郭台銘團結，永齡基金會副執行長蔡沁瑜驚爆，該聲明登出之前，其實郭就已知道此事，因為有人打電話跟郭講有這份聲明，甚至暗示前立法院長王金平和另一個人拒絕連署。

針對台北市長柯文哲爆料說，該聲明中的31位大老，至少15人曾勸進郭。被問到15人是誰？蔡沁瑜在政論節目《辣新聞》指出，確切數字她真的不知道，因在郭身邊還不夠久，郭跟柯市長會面時談了什麼，她也不在場，所以真的不清楚。不過把範圍縮小到那份31位大老連署名單，至少6個以上，「我們也看過他們進出」。

蔡沁瑜表示，其實這份聲明登出之前，其實郭台銘就已經知道了，因為有人打電話跟郭講，「有這一份聲明，但是我不會簽。」這是第一種人；另外一種人是說，「我拿到這一份了，但是不得已我必須簽。」第3種人就是連招呼都沒有打就直接簽連署的。

被問到打電話給郭台銘說有這份聲明、卻沒連署的人是誰？蔡沁瑜原本回答說不知道，媒體人陳敏鳳突然脫口說：「這份只有王金平沒簽吧？！」蔡沁瑜居然說，「還有一個」。

(中時電子報)