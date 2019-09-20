洋基的先發投手夢魘揮之不去，除了傷兵之外，本季勝投王哲曼(Domingo German)也被迫暫離球場，原因是他正遭到大聯盟的家暴案件調查。哲曼被懷疑在本周的派對上掌摑他的女伴，目前請公假去接受調查，耗時可能7日或更長，這期間當然無法登板投球。

總教練波恩(Aaron Boone)的苦悶可想而知，「我在開車去球場的路上接到通知，其實我在之前就有聽到一點流言。依照聯盟規定，這時我們只能配合調查。」27歲的哲曼來自多明尼加，中南美球員通常極為優秀，但是出現家暴的比例偏高。

就算哲曼最後沒事，目前只剩兩周例行賽，只要調查拖下去也是對洋基的災難。哲曼本季18勝4敗立下赫赫戰功，特別是前半季堪稱中流砥柱，自責分率4.03在先發輪值居次。

這起事件沒人向警方報案，而是直接由大聯盟調查，依照往例哲曼在7日內歸陣的機率不高。大聯盟對家暴特別嚴格，這段時間哲曼被禁止比賽，甚至不准接觸球隊。

(中時電子報)