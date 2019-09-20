前新北市長朱立倫17日在臉書放上與前國民黨主席洪秀柱的合照外，18日更和柱柱姐再度同框，朱擁抱柱柱姐，化解換柱心結。有媒體注意到，朱立倫最近在黨內扮演整合者的角色，而讓朱立倫如此用心原因，港媒三點分析。

據港媒《中評網》報導，朱立倫近來展現整合者的角色， 如朱18日到苗栗拜訪基層，促成現任苗栗縣長徐耀昌與前任縣長劉政鴻同框，過去徐劉兩人為縣府財政，彼此結下心結，在朱出面，象徵藍軍大團結。而朱立倫近來更多次和洪秀柱接觸，化解之前換柱造成的傷痕。

為何朱立倫婉拒國民黨總統參選人韓國瑜副手人選後，為何朱立倫如此用心在國民黨內扮演整合者角色，對此，《中評網》三點分析：

第一是，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌及老國民黨系統，聯手勸下郭台銘，不參加2020連署登記，成功化解國民黨分裂危機，其中，郝龍斌六次面會郭台銘，功勞居功厥偉，當然會被記上一筆，朱立倫當然也要拿出實力。

第二，前立法院長王金平至今動向未明，郭柯王結盟看似解體卻又還在運作中，吳敦義此時將郭王留在黨內，是要保留政治實力，隨時可以拿來制衡韓陣營。

第三，當初國民黨拱韓國瑜出來，目的就是要卡朱。的確，朱立倫的確在輸給了韓國瑜，但卻沒有邊緣化。而朱立倫一再強調，國民黨唯有團結才能勝選？但如何團結，朱的起手式便是先擁抱洪秀柱，自身示範大和解！其二，便是化解徐耀昌和劉政鴻的心結。

朱立倫用自己的能力來告訴國民黨，他不是口中說著團結，而是真的化為實際行動去做，2.0版公道伯就是這樣的朱立倫。

(中時電子報)