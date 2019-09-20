吐瓦魯新國會議員昨日選出新總理，原先支持台灣的總理索本嘉下台，也讓它與中華民國的邦交恐有變數，對此名作家苦苓則直言，這個比新北市土城區還小的國家，有值得我們去保住嗎?

我國與索羅門群島斷交後，友邦吐瓦魯邦友台派總理索本嘉下台，導致邦交恐出現警訊，對此外交部表示與該國大使館目前互動密切，邦交穩固，對此名作家苦苓也在臉書發表看法，直言一個面積只有26平方公里、人口只有一萬一千人，遠比新北市的土城區還小，而且是個只出產鳥糞、到處堆滿垃圾的國家，讓他反問：「這也值得我們砸大錢，去保住所謂的邦交嗎」？

苦苓臉書全文。（圖／苦苓臉書）

對此網友也紛紛提出意見，「可以讓綠島，小琉球、蘭嶼、金門、澎湖、烏岴、馬祖列島獨立再建交，一次多七個邦交國」、「不在大小，對一些只想要錢，見利忘義的國家，不要也罷」、「哪個邦交不是砸錢，而是對於我國經濟貿易有實質幫助」。

(中時電子報)