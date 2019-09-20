台北有一女子與男友同居，某日與男友討要金錢，因嫌男友給太少便要求他拿出黃金或鑽石，男友回答沒有後，女子竟怒而轉身去廚房拿出菜刀狂砍男友，過程中還一直喊著「包青天、觀音菩薩」等，致男友大量出血差點死亡。事後，女子遭台北地方法院以殺人未遂判刑，女子心生不滿故上訴，本以為能減輕徒刑，沒想到兩次上訴結果，高等法院皆認為女子犯罪嫌重大，故延長羈押2月。

去年冬天，傅女因想吸食毒品，便要求同居男友阿明(化名)給她一些錢。阿明給了傅女錢後她卻又抱怨太少，要求阿明拿出鑽石、黃金等值錢物，阿明跟她說沒有，晚點再給。沒想到因此惹怒了傅女，她先用茶壺摔到阿明臉上，又從廚房拿出菜刀砍他，並要他跪下對天磕頭，接著告訴阿明觀音菩薩附在她身上等一邊喊「包青天、觀音菩薩」一邊砍著阿明，導致阿明重傷血流不止。

事後，檢方調查時傅女以自己有精神疾病等語想要逃脫罪責，但經過醫院鑑定後發現傅女並非精神有問題，而是因為她吸食過多毒品，遭重判6年10個月。

傅女不甘，於今年5月、9月相繼上訴兩次，本想說能夠減輕刑期，卻不想法院審理後，皆認為傅女犯罪嫌疑重大，恐有逃亡、滅證之虞，故將其羈押時間延長兩個月。

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(中時電子報)