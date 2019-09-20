鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜表態不連署登記參選總統大選。但這可讓前高雄縣長楊秋興著實震驚。因他選前兩天，曾表明會幫郭跑連署。對於郭宣布不選、和正式提名的韓國瑜。他今PO出825字「感言」，並預言「韓國瑜一定引發棄保效應」。

楊秋興今在個人臉書PO文，稱發表這篇文章時，他正在從美國趕回台灣的途中。時差尚未調整過來又要飛回台灣，主要是要為郭台銘先生連署，去美國之前其實就已找好幾個大咖的椿腳幫忙連署佈置，在美國也不斷Line連繫，因為時間相當緊迫。他透露，9月16日傍晚我們內部有人説郭可能不選，我還堅決告訴他們説絶對選，稍安勿躁。「沒有想到」當天晚上11點郭董就發佈不連署參選總統聲明。

他強調，「郭董不連署參選總統確實讓很多人失望，我們當然尊重郭董的決定，但也覺得可惜，只要郭董調整團隊重新整軍，韓國瑜已被看破手腳，民調不斷下降的情況下棄保效應是一定會發生的」（不論換韓與否）。楊認為，郭先生是有很大機會嬴的。郭台銘參選總統並和柯P合作讓 台灣民眾黨 茁壯成台灣第三大黨，讓台灣人民有新的選擇，解決長期一個爛黨一個亂黨危害台灣進步的局面，實乃台灣人民之褔。

他坦言，最可惜的是難得台灣有這次千載難逢的機會，世界級的企業家願意無怨無誨的為台灣付出，「但草包韓國瑜私心不識大體，國民黨大老諸公或因私心或因背離民意或因誤判情勢導致如此不可收拾三輸的局面」。

楊秋興也說，在返台途中，也看到一位台灣年輕人和他越南朋友的對話PO文，這位越南朋友說「二十多年來他看到台灣發展停滯，越南不斷進步快超越台灣了，越南要超台趕韓，台灣年輕人有點不服氣説，你們在公共場合吵吵嚷嚷落後台灣二 、三十年呢！」胡志明市、河內我都去過，我認為越南要超越台灣是很困難的，不單是人文涵養，台灣有科技產業可以跟全世界競爭實力堅強不是越南所能比擬的。

我們不能妄自菲薄。然我們也不能不了解我們的困境，台灣長期政治的紛擾，加上RCEP東協十6台灣排除在外，會讓台灣失去竸爭力，人才外流，台灣處境將更加艱難。

楊秋興強調，郭台銘先生不參選讓台灣喪失了一次天大的機會，殊為可惜也殊為無奈，什麼時候台灣才會有新的契機出現呢？台灣人民要自我覺醒之外，也只有祈求天佑台灣了！

(中時電子報)