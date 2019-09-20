知名臉書直播拍賣主連千毅因寵物店生意糾紛，連續2天發生衝突，昨凌晨其位於鼓山直播倉庫遭10輛車包圍叫囂衝撞，寵物店被對方開4槍，高雄治安亮紅燈，警政署長陳家欽震怒，指派刑事局長南下坐鎮，市長韓國瑜更動怒警告「再亂就換分局長！再不行就叫局長負責」，市警局立即將派出所所長拔除。

對於自己掀起港都之亂，連千毅19日深夜開直播，說明這兩天倉庫遭砸事件，他說，這幾天粉絲跟網友在臉書起口角，意外演變成現實衝突，他不知情也不認識對方，對於驚擾警方和地方大哥、造成社會紛擾感到抱歉，希望不論喜歡、討厭他的網友都能放下干戈，握手言和，說不定能合作一起賺大錢，畢竟沒有錢的仗，打得非常無聊，「一個人開賓利不怎麼樣，一群人一起開賓利才拉風」。

連千毅深夜開直播道歉。(影片取自連千毅臉書)

連千毅表示，他的粉絲前幾天和其他直播主支持者起爭執，在網路上互嗆，讓他被誤會是挑釁者，所以直播到一半就有人來敲鐵門，當然來者不善。臉書上有粉絲聽到，跑來現場關心，結果雙方又發生衝突，甚至上演飛車追逐，這些他後續才得知，也有到警分局說明。

連千毅說，後來有地方大哥打電話關切，願意出面當溝通橋梁，雙方碰面後也約好握手言和，整個過程和平又和氣，後續也到酒店喝了兩杯，之後他就北上準備隔天的生意，沒想到19日凌晨又有人來撞鐵門。他呼籲，網友應該冷靜，畢竟人人都有言論自由，無論喜歡或討厭他都很正常，不支持他的發言可以不看，用不著嗆聲、相約輸贏，心念一轉，說不定能交個朋友，互利互惠，變成商業上的夥伴，一起合作賺錢。

連千毅說，身為直播主應該負一些責任，挺他或討厭他的人，都應該理性和平來溝通，尤其天底下沒有永遠的敵人跟朋友，冤家宜解不宜結，應該讓這件事情告一段落了。他強調「我最後跟大家說一個概念，今天新聞報成這樣了，該對社會交代的人，我相信明天警方會有一個比較完整的說明，我「希望網友、民眾能夠克制，還有現在留言的這些網友你們要清楚，你們不是事主也沒有參與，社會上沒有誰怕誰只有誰贏誰，以經濟掛帥為前提，我常講，一起合作共謀經濟，這些沒有賺錢的事情紛紛擾擾趕快結束。」

針對被質疑他黑道背景，他說，誰沒有過去？他只知道自己這幾年認真打拚，忙著賺錢，現在只希望網友們克制、互相交朋友，不用再留言衝突，畢竟沒有錢的仗打得非常無聊，而且一個人開賓利不怎麼樣，一群人一起開賓利才拉風。

(中時電子報)