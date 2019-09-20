世界最速男洗刷汙名了，美國短跑名將柯曼(Christian Coleman)上月被美國反禁藥組織(USADA)控訴三度逃避藥檢，不過本月初他們又撤回案件，解除一切禁令。柯曼可以自由參與杜哈世錦賽與明年東京奧運，他是100公尺短跑的金牌大熱門。

依照USADA規定，選手12個月內失聯3次就會被處以兩年禁賽，柯曼於2018年6月6日、2019年1月16日、2019年4月26日都沒有正確回報行蹤，被認定「三振出局」。

然而依據國際反禁藥組織(WADA)規定，柯曼6月6日那次的紀錄是遲交行蹤報告而非失聯，他原始的應回報日期是4月1日，所以他的違規日期應修正為2018年4月1日。如此柯曼只在12個月內失聯兩次，所謂「三振」就不成立。

USADA同意撤回案件，其實柯曼最近1年來已經完成20次藥檢，沒理由故意逃避。此案害柯曼錯過了8月幾場賽事，損失可能15萬美元獎金，而且媒體報導也傷害了他的形象。

柯曼表示：「USADA理當要保護選手而不是刁難選手。他們有私下跟我道歉，但我認為他們應該要公開致歉。」柯曼是今年短跑最快的選手，100公尺個人紀錄9.79秒，史上第7快。

(中時電子報)