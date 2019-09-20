聯邦快遞因錯誤轉寄大陸電信巨擘華為包裹前往美國，陷入美中貿易糾紛之際，聯邦快遞今天表示，所屬一名機師在大陸被逮捕後已交保獲釋。大陸當局指控他非法運送彈藥。

前美國空軍機師霍恩（Todd Hohn）一週前完成送貨工作後，在聯邦快遞（FedEx）位於廣州的亞洲轉運中心待命商用飛行時，遭中國當局逮捕。

「華爾街日報」（WSJ）報導，霍恩被捕時，在其托運行李中被搜出用於「低功率仿製氣槍的非金屬子彈」，大陸當局指控他非法運送彈藥。

聯邦快遞發言人證實率先在「華爾街日報」刊登的消息，並告訴法新社：「我們其中一名機師在廣州待命商用飛行前，大陸當局在他行李中發現一樣東西，使他遭到拘留，後來已交保獲釋。」

根據「華爾街日報」，大陸當局已展開刑事調查。

5月時，聯邦快遞稱誤將華為「少數」包裹轉送至美國，已出面澄清道歉，6月大陸當局展開調查，指控聯邦快遞扣留100多件華為的包裹。

(中央社)