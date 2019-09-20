最新2020總統大選民調結果公布，在鴻海創辦人郭台銘退出後，總統蔡英文依然以32.6%的支持度，遙遙領先高雄市長韓國瑜的25.7%。但因郭退選後，游離票大增，韓蔡差距縮小。對此，網友大驚，如果局勢如此下去，韓國瑜有一拚的機會，不過，讓網驚訝的是，副總統呂秀蓮參選後，怎麼民調會低成這樣！

郭台銘退出總統大選後，旺旺中時媒體集團最新民調顯示，韓國瑜支持度為25.7％，蔡英文為32.6％，韓、蔡較上周雖有拉近，但仍有6.9個百分點的差距。當民眾被問到會投票支持韓國瑜、蔡英文或其他候選人時，支持度依序為蔡英文32.6％、韓國瑜25.7％、呂秀蓮0.3％。

對此，批踢踢網友表示，「呂的民調有多測不準，一下4.7%，一下0. 3%」、「韓穩了追近了」、「呂副出來也好，民調參考性可以提高一些」、「0.3（%）需要計嗎」！

(中時電子報)