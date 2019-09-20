PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜自引爆「韓流」，頓成各界箭靶。有人看不下去為韓叫屈，認為媒體風向不公，卻慘遭韓黑網友圍剿。有人甚至言語霸凌，人身攻擊道：「韓就是個人渣，滾吧！」

網友在PTT論壇《我真的覺得對韓國瑜很不公平》發文：「從韓上任以來我發現了一些變化，這真的對韓不公平，現在只要有對韓不利的新聞，就會出現劈裡啪啦一大串文章，但是韓只要認真做事沒出錯時候，大家就當作沒看見一點文章都沒有。」

該網友進一步指出：「我認為韓黑已經成功把風向帶起來了，這樣的情況下，大家只會對韓的負面有印象，這真的非常不公平！我認為韓的團隊該多宣傳韓國瑜，不然真的會被這種刻意製造的氛圍淹沒。」

文章一出，卻引來大批韓黑圍剿，出言不遜道：「他有好的可以報？」「媒體宣傳也是實力的一部分，就認命吧」、「看吧，馬上就出現標準被帶風向的族群」、「我覺得可以談論他該怎麼進行接下來的選戰，這議題就不錯，而不是充斥黑韓文」。甚至人身攻擊道：「韓就是個人渣，滾吧！」

(中時電子報)