【氣象】大陸冷高壓南下 中部以北清晨23度

今年編號第17號輕度颱風「塔巴」，根據中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，其路徑向西北轉，預測明(21)日將從琉球那霸、宮古島之間通過，再向北北東迴轉。氣象專家吳德榮表示，受颱風外圍環流影響，今天北部、東北部有雨，而且愈晚雨勢愈大，周六受塔巴外圍環流影響最大，北部、東北部有雨，局部地區有較大雨勢。

中央氣象局表示，輕颱塔巴持續向西北西前進，今天開始往北轉彎，朝日、韓前進，今明(20、21)日兩天最接近台灣，受其外圍雲系加上東北風影響，迎風面的北、東地區將變天，尤其北台灣周五入夜至21日周六清晨雨勢最明顯，有局部較大雨勢，低溫將下探22度。

吳德榮在《老大洩天機》專欄指出，根據氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至周日塔巴雖然持續增強，但中心離台灣還有段距離，今天其外圍環流所輸送的水氣及涼空氣將逐漸增多，北部、東北部有雨，愈晚雨勢愈大，其他地區則偶有局部短暫雨。明天塔巴外圍環流影響最大，北部、東北部有雨，局部地區有較大雨勢，周日各地天氣好轉，但花東仍有較大降雨的機率。

最新歐洲模式模擬顯示，下周一至周四(23至26日)東北風影響，迎風面雲量稍多、偶有局部短暫雨，降雨以北海岸、東北角及北部山區較明顯；中南部及花東山區午後有零星短暫雨。北台灣白天舒適、其他地區白天仍偏熱，各地早晚稍涼。

(中時電子報)