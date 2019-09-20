自索羅門群島與台斷交後，我國邦交國剩下16國，而南太平洋友邦是否因此導致骨牌效應而轉向北京，引起外界關注。而據《上報》報導，大陸計畫在「十一」前鎖定多個我國南太平洋友邦，而下一個目標為吉里巴斯，目前陸官員已於該國高層洽談金援等建交條件，最快本周宣布。

報導指出，根據我方掌握情資，由習近平親自主導的「台灣介選計畫」，計畫在建政七十周年藉由搶奪台灣邦交國「得分」，不僅可做為對抗台獨的戰績，同時也轉移香港問題與美中貿易戰壓力。

報導稱，事實上今年3月蔡英文總統「海洋民主之旅」中，原定吉里巴斯在行程內，但兼任南太平洋大學校長的吉里巴斯總統馬茂，已允諾前往斐濟校區主持畢業典禮，行程無法更改，最終以我方臨時更改行程而跳過；但據外交人士透露，事實上馬茂一直對大陸經濟實力深感興趣，當時主動要求蔡英文不要到訪，但事後發現馬茂那段時間曾出席陸企的公開活動。

報導指出，對於大陸有意挖腳吉里巴斯，我方國安會與外交高層已啟動緊急因應，美國方面也已派人趕赴吉里巴斯，協助我國大使館人員與該國高層溝通。

至於索國斷交是否會引起太平洋5友邦吉里巴斯、諾魯、馬紹爾、帛琉與吐瓦魯等國的骨牌效應，我國外交部長吳釗燮說，5個友邦情況都不錯，也保持密切聯繫。而外交部18日也表示，17日在紐約舉行的聯合國大會上，包括吉里巴斯等11友邦聯名致函聯合國，強力支持台灣參與聯合國。

(中時電子報)