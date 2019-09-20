「威爾斯親王」號首航準備展開首度海試

英國最新的航母「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）19日下午首航，開出蘇格蘭東部的羅塞斯造船廠（Rosyth Dockyard），進入福斯灣（Firth of Forth），即將展開一串的海試。

據BBC新聞網報導，「威爾斯親王」號造價30億英鎊（約1,165億台幣），長280米，排水量6.5萬公噸，是「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）的姊妹艦。

(中時電子報)