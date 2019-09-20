隨著男籃世界盃落幕，直接獲得明年東京奧運門票的8隊出爐，分別是日本、美國、西班牙、阿根廷、澳洲、法國、奈及利亞與伊朗，剩下的4張門票，將在明年6月23到28日的男籃奧運資格賽出爐，24支參賽名單也在20日公布。

24支參加男籃奧運資格賽球隊名單為：(歐洲)克羅埃西亞、斯洛維尼亞、德國、捷克、希臘、義大利、立陶宛、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞、土耳其；(美洲)巴西、加拿大、多明尼加、墨西哥、波多黎各、烏拉圭、委內瑞拉；(亞洲)大陸、南韓、紐西蘭；(非洲)突尼西亞、安哥拉、塞內加爾。

男籃奧運資格賽屆時將分4組、每組6隊，各組最終排名第1球隊直接取得東京奧運門票，光是歐洲強豪就有11隊參加，也幾乎預約了各組第1位置，大陸男籃想在如此高強度的資格賽突圍而出很難，連續參加奧運紀錄也恐怕中斷。

根據國際籃總(FIBA)公布最新男籃世界排名，美國仍然高居第1，卻跟剛拿世界盃金牌的西班牙之間積分差距越來越小，澳洲升了8名來到第3，大陸雖從第30名升到第27名，亞洲排名卻排第4，至於中華隊排在世界第62、亞洲第10。

(中時電子報)