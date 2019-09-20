南太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應！據傳大陸國家主席習近平親自督軍「台灣介選計畫」，要在建國70周年前夕，搶奪台灣邦交國，一方面打擊台獨，一方面也轉移香港問題及中美貿易戰的壓力。

消息透露，大陸最新目標是鎖定吉里巴斯，其官員也正在當地與吉里巴斯高層進行最後的「議價」，爭取在本周談妥建交條件。對此，我外交部發言人歐江安表示，會適時對外說明。

原任駐吉里巴斯大使宋文城於8月離任，我方尚未派出新任大使，目前由公使王北平掌理館務。今年索羅門大選前後傳出邦交不穩，曾駐索羅門的王北平就曾經前往溝通，當時原評估邦交沒問題，孰料數月後以斷交告終。

今年3月蔡英文總統的「海洋民主之旅」，原先計畫造訪吉里巴斯，啟程前又臨時因為蔡總統要提早回台主持春祭大典，因此調整期程，跳過吉里巴斯，當時便曾引發邦交生變疑慮；外交部則解釋單純是因為兩國元首時間兜不攏，駁斥邦交不穩傳言，但事後發現吉里巴斯總統馬茂那段時間曾出席大陸企業的公開活動。

今年7月吉里巴斯舉行獨立40周年慶祝活動，立法院長蘇嘉全以總統特使身分前往致賀，關係尚稱穩定，今年也與我國其他友邦共同行動，向聯合國秘書處致函力挺台灣參與。

(中時 )