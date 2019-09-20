氣象達人彭啟明今（20）日在個人臉書專欄指出，今年第17號颱風塔巴昨天下午正式生成，目前在台東的東方約650公里海面，以每小時9公里速度往西北前進。過去12小時往西稍多，偏移約1、2百公里；和過去結構鬆散的狀況相比，目前仍在整合，強度也在增強。預計未來還是偏西北，然後轉北北西再往北，朝著日本、韓國之間接近。

周六傍晚應該是距離台灣最近的時候，會在台灣宜蘭東方的宮古島東方，颱風中心大約離台灣400多公里，並且往北移動。由於目前颱風7級風暴風半徑120公里，縱使再擴大，也碰不到海上警戒區域；更沒有直接侵襲的可能，不致發布海上警報。不過東部及東北部海面及沿海，還是要留意會有較大風浪。

颱風雖對台灣沒有直接影響，但外圍的環流會增強東北風，今天清晨持續類似較涼的天氣，北部有些空曠地方跌到攝氏20-23度，早晚可穿長袖。周五、周六兩天北部、東北部會有斷斷續續的陣雨，局部迎風面的局部區域會有較大雨勢，要稍微留意，東半部也偶陣雨，外出要帶雨具，周日會比較緩和，不過仍維持東北風的天氣，迎風面還是有雨。中南部要留意在背風面，空氣品質稍差。

彭啟明說，塔巴通過宮古島和琉球間會加速往北前進，預期是在韓國和日本間通過，可能偏韓國多一些，對日本九州及韓國南部會有些影響，不過預期走得很快，周日下半天逐步影響，周一上半天就離開。

塔巴颱風走後，台灣附近的天氣仍維持東北風的天氣，太平洋高壓仍然偏弱，雖然之前有預測有增強的機會，但不如預期發展，未來一周到月底應該沒有颱風發展的跡象。

(中時 )