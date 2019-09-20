9/28教師節將屆，為感謝師長的教育之恩，台北美麗信花園酒店館內Buffet「雨林」餐廳將於教師節當天推出「沐浴春風˙愛老師」優惠活動，假日用餐原價每位980元+10%，活動日當天只要憑「教師證」即可獨享半價優惠。此外，老師攜伴同桌用餐者也享9折優惠，祝福全天下師長教師節快樂。

美麗信花園酒店1F雨林餐廳現正上檔「海派澎湖絕鮮饗宴」自助Buffet，客人可無限享用澎湖當地各式鮮味佳餚。平日餐期除各式鮮美佳餚外，還包括爐烤美國頂級牛排、仙人掌燉羊膝、綜合生魚片、澎湖角螺、藍蟹等。壽司手卷區提供炙燒鮭魚握壽司、澎湖鮮魷鐵砲捲等綜合壽司盤，還有鮮蝦、蝦卵等手卷。中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等。

現煮區提供澎湖小管麵線、澎湖海鮮漁港麵，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、生啤酒、飲品、咖啡及茶等。假日餐期更提供爐烤頂級美國極肋眼、丹麥坦德爾脆皮豬、天使紅蝦、生食花枝握壽司等無限享用。

美麗信花園酒店提醒，教師節惠價格需另加原價10%服務費，專案恕不得與其他優惠活動合併使用。另優惠專案不得使用任一餐券。

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