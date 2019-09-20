國民黨總統參選人韓國瑜繼上周在台中連跑21間宮廟馬拉松行程後，本周六將1天橫跨台中、屏東兩縣市進行地方拜會請益行程。21日上午到台中市潭子區無極混元中樞院參拜及到清水紫雲巖參加全國寺廟金蘭會；下午返回屏東參訪。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡在臉書公布韓21日屏東行程。

韓國瑜 9/21 屏東「產業學習之旅」行程暫定：

14:30 萬 鑾 鄉 萬 金 聖 母 聖 殿 （台 灣 最 老 的 天 主 教 會 教 堂 ）

15:30 竹 田 鄉 福 安 路 天 使 花 園 （蘭 花 王 國 文 心 蘭 花 卉 中 心 ）

16:30 東 港 鎮 大 鵬 路 福 灣 莊 園 — 冠 軍 巧 克 力（台 灣 第 一 位 國 際 巧 克 力 品 鑑 師 ）（世 界 巧 克 力 大 賽 冠 軍 許 華 仁 )

17:30 屏 東 藍 軍 大 團 結 全 勝 利 餐 會

何庭歡備註，可能再增加拜會及輔選立委行程。

(中時電子報)