民眾排隊。（趙雙傑攝）
民眾排隊。（趙雙傑攝）
蘋果iPhone 11系列今天在台開賣。（趙雙傑攝）
蘋果iPhone 11系列今天在台開賣。（趙雙傑攝）
蘋果iPhone 11系列今天在台開賣。（趙雙傑攝）
蘋果iPhone 11系列今天在台開賣。（趙雙傑攝）
民眾申辦手機。（趙雙傑攝）
民眾申辦手機。（趙雙傑攝）

蘋果iPhone 11系列今日在台開賣，電信業優惠尬場，吸引果粉不畏大雨排隊苦等，希望搶先使用。

(中時 )

#iPhone11 #蘋果 #電信業