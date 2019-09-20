蘋果iPhone 11系列今天在台開賣 09:252019/09/20 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市信義商圈民眾不畏大雨排隊。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾排隊。（趙雙傑攝） 蘋果iPhone 11系列今天在台開賣。（趙雙傑攝） 蘋果iPhone 11系列今天在台開賣。（趙雙傑攝） 民眾申辦手機。（趙雙傑攝） 蘋果iPhone 11系列今日在台開賣，電信業優惠尬場，吸引果粉不畏大雨排隊苦等，希望搶先使用。 (中時 ) #iPhone11 #蘋果 #電信業 也許您會感興趣 推薦閱讀 神腦舉辦iPhone11系列舊換新 最高折2萬1千元 17:242019/09/16 財經 《通信網路》台灣大連3年登DJSI世界指數，全球電信業N0.2 08:522019/09/17 財經 多鏡頭錄影功能非iPhone 11獨佔 舊機也能用 11:032019/09/17 科技 為何他可以？未上市iPhone 11 Pro在越南搶先被開箱 13:212019/09/17 科技 蘋果新機陸預售超預期 電商5分鐘就搶光 15:592019/09/17 兩岸 犀牛盾iPhone 11／Apple Watch S5保護殼與手機同日上市 18:262019/09/17 科技 巧用舊機換購與信用卡零利率分期 入手iPhone 11無負擔 09:012019/09/18 科技 iPhone11賣相翻紅 電信業趕辦開賣會 04:102019/09/18 財經要聞 [圖賞]iPhone 11六色搶先看 全新綠／紫色粉嫩入你心 06:012019/09/19 科技 看過再決定！用AR瀏覽iPhone 11／Apple Watch Series 5 10:022019/09/19 科技 生活熱門新聞 阿嬤真的猛！女兒返鄉遊玩 回家後樣子讓老媽崩潰 - 生活 拜天公庙遭当面呛白贼、落跑市长 韩国瑜回这4句 - 生活 電扇36年吹不壞 網一看照片笑了 - 生活 塔巴明影響最劇 這區越晚雨越大 - 生活 狗狗肉環島趣 鏟屎官必看行前懶人包 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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