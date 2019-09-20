自稱「亞洲直播天王」的連千毅，在直播藍海中成功殺出知名度，不但宣稱自己身價破億，靠拍賣平價名牌及高價奢侈品創造話題，曾創下59秒賣出保時捷、10分鐘賣出千萬直升機和破億法拉利級遊艇的紀錄，也締造最高400萬人在線觀看的超高成績，日前他更申請「連續100天直播，線上都超過萬人觀看」的金氏世界紀錄。

連千毅不僅靠直播闖出一片天，超惹火的石姓辣妻也被網友挖出，連妻因外型亮眼，加上172公分的一雙白皙長腿、E級巨乳，2003年PTT表特版上造成一陣轟動，還被封為「真人版娜美」，雖如今已是「2寶媽」，不科學的身材仍讓網友紛紛直呼「怎麼可能，保養得也太好了」。

直播天王連千毅曾在臉書霸氣直播賣直升機。（柯宗緯翻攝）

直播天王連千毅打出雷諾F3方程式賽車0元起標。（柯宗緯翻攝）

連妻懷二胎時曾在臉書上放閃，表示連千毅為了慰勞她，一個月給她10萬元，再聘請外籍移工替她分憂，讓她忍不住嬌喊，老公她「感動得痛哭流涕」、「寵妻魔人」。

直播拍賣天王連千毅拍賣過英國女皇-伊麗莎白二世的本尊座車。（柯宗緯翻攝）

回頭看連千毅背景，現年32歲的他，曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，曾因暴力討債入獄，出獄後緊盯網路商機，大撈直播財，但高調的行事作風也惹人眼紅，日前遭不明人士砸場，掀起一陣亂象。

連千毅隨著直播聲勢看漲，作風更加狂放不羈，曾驅車300多公里，只為了揪出酸民逼吃10顆漢堡、10瓶養樂多，甚至酒後嗆三重角頭「三重攏吃屎」引爆當地黑幫不滿、到連的台北公司樓下聚眾叫囂，事後連出面道歉，才化解衝突。

日前又在直播中暗指女星從事拉皮條工作，事後表示小弟認錯人再度道歉；前不久對藝人吳宗憲在YouTube評論網紅「沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」，直接嗆吳：「你直播有沒8萬人過？我直播最高400萬人拉！」，表示自己曾有過連續171天直播破萬人的紀錄，同時下戰帖「你只要能每天直播破萬，1天我就捐1萬，500天破我就捐500萬，我說到做到」。

今人印象深刻的是，連千毅販賣的商品除了精品手錶、包包，超跑、直升機，還曾創下10分鐘賣出上億遊艇紀錄，他曾在直播中透露，自己現在擁有6架超跑，大曬手機照片存檔，表示22歲就已經開名車。

連千毅雖爭議不斷，仍夾帶高人氣直播銷售平台「蘭庭國際精品」在高雄市成立實體店，將捐贈部分營業所得、物資，給高雄市公益團體與10家孤兒院，並響應高雄市長韓國瑜的「珍珠計畫」，提供資源給未成年懷孕的小媽媽。

只是樹大招風，日前連兩天位於鼓山的倉庫遭大批黑衣人馬上門，對方開著10部車輛聚眾叫囂，衝撞警車又猛撞倉庫大門，對方口中還不斷高呼「出來哇！連千毅出來！」，一連串事件被稱為「連千毅之亂」，還讓高雄一位分局長下台。

(中時電子報)