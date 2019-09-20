鴻海創辦人郭台銘宣布不選，立委參選人孫大千說，2020年的總統大選已經進入雙強對決的格局，也就是說，這將會是一場要爭取「絕對多數」才能獲得勝利的選戰。他列出三點，呼籲所有的庶民夥伴全面動員，展現「感謝」與「尊重」的態度，執行「爭取選票大作戰」。

孫大千在FB表示，執行方法如下：

一，對於已經表態支持韓國瑜市長的朋友，除了代表韓國瑜市長向他們表達感激之意，也要拜託他們一起加入「爭取選票大作戰」的行動。

二，對於目前尚未做出決定的中立選民，請各位理性冷靜地向他們訴求，唯有支持韓國瑜市長，才能夠縮短貧富差距，改變南北失衡，翻轉台灣的命運。

三，對於反對或是討厭韓國瑜市長的選民，務必請大家保持尊重的態度，向他們請教不支持韓國瑜的原因，並且請透過各種管道來向競選團隊反應，做為韓國瑜市長調整和改進的參考依據。

孫大千說，這項任務只有一個目標，那就是「不要放棄每一張選票」，唯有做「太陽」，不要做「北風」，才能夠達成任務。再次拜託大家！

網友留言「罵人不會多出選票！董要離開郭粉要怒罵，我們與他們對罵，也不會增加韓國瑜的選票。」、「冥黨執政國庫要空，執政沒辦法選舉騙術盡出。自己國家自己救用選票告訴冥黨才能讓我們台灣安全人民有錢有權」、「堅持力挺韓國瑜非藍不投，立委全壘打加油」。

(中時電子報)