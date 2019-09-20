高雄市連續三天因直播主間糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，治安亮紅燈，刑事警察局局長黃明昭罕見南下召開專案會議，也引起「卡韓」疑慮。對此，行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪表示，中央關心地方也扯到政治上，卡來卡去說法都是鬧劇、是不當言詞，應該要市政上和中央合作做好治安，否則層出不窮治安事件讓人民最痛惡。

蘇貞昌意有所指表示，治安、安居樂業是人民最起碼的要求，應該坐鎮地方的行政首長，要以身作則嚴加督管，讓警察也能獲得各種支持與關心，警察應該要做好最起碼的治安也是責任所在。地方警政首長要負責地方治安，尤其像所謂的砸店、討債，地方警政首長更應該劍及履及，當地方重大治安疑慮的時候，中央派相關首長下去協助所在多有，警政是全國一體，人民要求的治安不分誰應該怎樣，把治安做好人民才會安心。

內政部長徐國勇受訪表示，街頭鬥毆第一時間都要掌握，街頭打了三天還開槍、衝撞警方，這不可取，我們不能讓模仿效應在高雄發生。「我們特別請刑事局長與相關機構到高雄，昨天也第一時間指示政次陳宗彥到高雄督導，我今天結束也會下去了解。」

徐國勇說，他當時到到高雄市警局曾說過高雄治安是「重中之重」，因為國民黨總統候選人就在那邊，維安要加強。當然，蔡英文是現任，有維安系統，也是重中之重。他又說，當時講「重中之重」韓市長不高興，「他自己不知道他是總統候選人嗎？」

(中時 )