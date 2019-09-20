網友驚呼連連說：「3D爬樓梯特警太可愛、CP質超高！」。（台中市警局提供／張妍溱台中傳真）

最近「真人開箱」掀熱潮，台中市警察局保安大隊「輸人不輸陣」，「霹靂小組」特勤中隊將值勤配件MP5衝鋒槍、M4突擊步槍等「霸氣」擺來，以空拍方式拍下照片，PO於台中市警察局長粉絲專頁《TCPB局長室》，「警察中警察開箱文」讓不少網友驚呼連連說：「3D爬樓梯特警太可愛！」，把其他單位「開箱照」壓趴，CP質超高。

國外吹起一股警消開箱風後，台灣近來許多單位紛紛「開箱」，台中市警察局保安大隊發揮巧思，為讓民眾了解「警察中警察」值勤時到底攜帶何種值勤配件；保安警察大隊推出「特警打擊犯罪組合」，讓「霹靂小組」成員，亮出MP5衝鋒槍、M4突擊步槍及狙擊槍等，網友大開眼界直呼：「好威！」。

令人莞爾的是，「霹靂小組」除了展示攻堅及平日執勤裝備，包括斧頭、垂吊繩索、破壞剪等琳瑯滿目的裝備，其中額外「附贈」1名頭戴安全帽的「歹徒」，網友幽默留言：「配備也很完整」。

有人留言：「特警波麗士大人好立體啊」、「抓犯人的特警戴著面罩但表情超威武」，「3D爬樓梯抓犯人的特警超吸睛、太搶戲」；也有網友建議《TCPB局長室》小編，製作明信片或公仔等販售。

「警察中警察開箱文」有劇情，保安大隊指出，幹員為揪出躲藏在屋內的歹徒，特勤中隊必須巧思運用各種裝備，進行攻堅，且動作要迅速、熟稔，當利用攀降繩、破門等器材，協助警方在攻堅時，如同「閃電霹靂」般突擊，不知所措的歹徒。

(中時 )