蝴蝶蝴蝶真美麗！炎熱的季節，只要走進台北市立動物園昆蟲館的溫網室，有很高的機率蝴蝶會停留在您身上，許多民眾或許都有過這樣的經驗，而且牠們通常都是雄蝶，難道是因為雌蝶討厭汗臭味嗎？

動物園的昆蟲館照養多種蝴蝶，是許多外賓來台灣必定造訪的地方。（台北市立動物園提供）

昆蟲館裡的蝴蝶，早上享用過保育員提供的果汁精力湯之後，就會開始飛舞尋找另一半，完成傳宗接代的任務。造訪過昆蟲館的民眾常有機會看到蝴蝶繞著同一個人飛舞不肯離開，甚至停在他的身上、帽沿、衣服上。保育員表示，會停在人身上吸取汗水的大部分是雄蝶，如果不是您身上有汗水，就是有某種氣味吸引蝴蝶。

一隻枯葉蝶停在志工帽子上（吳念安攝）。（台北市立動物園提供）

蝴蝶的日常飲食包含花蜜、果汁、樹汁、糞尿、動物體液等，雄蝶還會特別吸取汗水中的鹽分和礦物質，不但可以增加雄蝶的生殖力及壽命，還可以透過精莢在交配時當成聘禮送給雌蝶，這些額外的鹽與礦物質可以提高卵的存活率。這個現象不只在昆蟲館看得到，當你去野外登山，也有機會遇到蝴蝶停留吸食有汗水的登山背包、登山鞋，甚至泥灘地上都有蝴蝶會群聚吸水。了解雄蝶喜愛這一味的原因後，下次您應該會更開心提供汗水參與蝴蝶的繁衍任務。

昆蟲館裡的蝴蝶，早上享用過保育員提供的果汁精力湯之後，就會開始飛舞尋找另一半（黯眼蛺蝶）。（台北市立動物園提供）

蝴蝶停在身上這種難能可貴的經驗，在昆蟲館出現截然不同的反應，喜歡的民眾愛不釋手，覺得是和蝴蝶自拍的最佳時光；不喜歡的民眾，只要輕輕揮手蝴蝶就會離開。其實蝴蝶的鱗片沒有毒，鱗片有增強蝴蝶翅膀的支撐力讓飛行更平穩、調整翅膀角度調節體溫、藉由灑落鱗片提高逃脫被蜘蛛網黏住的機會、鱗片防水又不吸水可以讓翅膀不容易被水沾溼…，正因為鱗片對蝴蝶非常重要，動物園提醒大家，千萬別用手抓蝴蝶讓鱗片掉落，以免造成牠們的生存危機。

蝴蝶的日常飲食包含花蜜、果汁、樹枝、糞尿、動物體液等（金斑蝶雄蝶）。（台北市立動物園提供）

台灣地處亞熱帶，加上複雜的地形，擁有相當豐富的昆蟲資源，蝴蝶種類就超過400種。動物園的昆蟲館照養多種蝴蝶，不但是許多外賓來動物園必定造訪的展區，也是國內進行環境教育校外教學的重要場域，下次來到動物園可別錯過這裡！

動物園提醒大家，千萬別用手抓蝴蝶讓麟粉掉落，增加牠們的生存危機（黑點大白斑蝶）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)