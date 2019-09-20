總統蔡英文倫敦政經學院（LSE）博士論文遭各界質疑，媒體人彭文正更指出，1984年的論文何以塵封35年？且格式也非當年科技所能完成。前行政院發言人、傳播學教授胡幼偉直言，蔡身為名校博士，開記者會分享當年求學經歷，即能讓質疑者一刀斃命；但蔡寧可讓自己被論文「凌遲」，令他直覺有異。

胡幼偉在部落格發文表示，蔡英文存放倫敦政經學院圖書館的論文「孤本」，兩位學者仔細看過後，提出若干質疑。在他認為，整件事最費解處在於：「當有人如此死咬不放蔡的論文與學位疑點，甚至有人ㄧ直宣稱要在此事上讓蔡『一槍斃命』時，蔡如果有絕對的自信與把握，為何不反過來讓所有質疑者『一槍斃命』？這才是此事最不合常情常理之處！」

胡幼偉更指出，蔡英文身為名校博士，花了那麼多時間、經歷、金錢，理論上這該是他看重的一項榮譽，且又在激烈總統大選前。任何人想對此說三道四，正常反應都是立刻開場記者會，把當年在倫敦政經學院如何攻讀博士學位的過程、博士論文的撰寫過程，以及博士論文的口試過程，完整詳細地講一遍，並對外界的每一項質疑，逐一澄清，以維護個人的學位尊嚴與榮譽。

「但蔡卻不是這種反應！ 她寧可讓火愈燒愈大，眼睜睜地看著有人用此事每天凌遲她，也只是提出告訴，而不願用最快速有效的方法，去滅掉這把火，藉此反守為攻，順勢拉抬自己的選情？ 為什麼會這樣？ 於是，她這種不合常情常理的反應方式，便成為在學位和論文之外，又一項啟人疑竇的問題！」胡幼偉質疑道。

(中時電子報)