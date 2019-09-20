亞洲領先社交娛樂集團M17 集團旗下之17 Media 將於10月6日在台大體育館舉辦《第三屆華人直播金羽獎》，本屆攜手台灣「三金」製作團隊，並請來曾經多次擔任金曲獎及金馬獎導播、並於今年以17節目-「台視17Q」入圍金鐘獎的李麗芳，擔任此屆金羽獎的導播，顯見17 Media對金羽獎典禮製作規模與專業度提升的重視。

此外，17 Media更首度聯手「爆料公社」及眾多OTT(over-the-top)、VOD(Video On Demand)合作夥伴，讓過去直播不容易接觸到的潛在用戶也有機會參加到金羽獎盛會。

《第三屆華人直播金羽獎》將邀請來自台灣、香港、日本、美國及馬來西亞等的直播主共襄盛舉，本屆更增設了「最佳虛擬主播」獎項，邀請來自日本的虛擬主播親臨現場，一起走紅毯與上台領獎，與粉絲同歡！

本屆金羽獎攜手三金製作團隊，目標直指金鐘、金曲、金馬，成為台灣「第四金」金羽獎創立目的為給予17 Media平台上的內容創作者 - 直播主榮耀的肯定與讚賞，讓世界各地的內容創作者有機會透過17 Media展現自我，為現代人帶來更多優質的即時娛樂；17 Media也致力於耕耘產業的合作，進而透過跨產業的交流提供內容創作者一個夢想平台。17 Media新媒體內容事業群資深副總嚴濰秜表示：「本屆金羽獎我們攜手金鐘、金曲、金馬這『三金』的製作團隊，希望能創造一個跳躍傳統形式以及單純電視轉播方式的頒獎典禮，應用直播的即時互動特性讓觀眾更有參與感，成為網路影音新世代的年輕人心中最期待的重要金獎活動，同時也期望未來能將全台直播產業的相關從事人才集結在一起，盼讓新媒體產業及台灣民眾更重視直播內容的創作者，也能有更多優秀的影視相關從業人員因『直播』凝聚在一起。」

此外，17 Media自今年６月啟動多元直播創作者計畫，力邀各領域的意見領袖開設直播節目，包含資深媒體人黃暐瀚、綜藝大哥徐乃麟、知名藝人雞排妹、占星專家艾莉絲等，致力提供多元而優質的的直播內容，為台灣的娛樂媒體內容產業注入新動能。

17 Media 首度攜手「爆料公社」與眾多媒體合作夥伴，共創網路及新媒體聲量《第三屆華人直播金羽獎》今年也擴大規模邀請社群新媒體「爆料公社」共同協辦及典禮直播，並與爆料公社共同推出五個網路人氣票選獎項：「最受歡迎鄉民女神 」、「最受歡迎社群影響人物」、 「最受歡迎政治男神」、 「最受歡迎時事評論家」 、「最暖心事件」 ，透過新媒體的力量串聯社群、提升外部民眾的參與度。

爆料公社蔡信宏董事表示：「爆料公社的成立宗旨，是讓大家都可以知道並一起關注各種多元價值的內容、及我們身邊的新奇大小事。這次和17 Media的合作，也是希望能透過和最具指標性的直播平台合作，讓第三屆華人直播金羽獎透過我們，讓更多的網友看到、擁有更多網路社群聲量。」 此外，17 Media也攜手眾多OTT/VOD合作夥伴，如：台視、中華電信MOD、酷瞧、OVO、Zuvio學悅科技等，將直播內容做跨平台的推廣並擴大金羽獎的可見度，讓更多來自不同媒體平台的收視觀眾能認識及接觸金羽獎直播盛會。

17 Media新媒體內容事業群資深副總嚴濰秜更表示：「今年是我們首次與許多外部夥伴合作，希望能擴大金羽獎的可見度，也象徵著金羽獎是個跨平台、代表著新媒體產業的獎項。未來會持續與更多代表性的新媒體夥伴串連起來，讓金羽獎成為新媒體產業中重要的典禮活動。」 本屆金羽獎增設「最佳虛擬主播」獎項 邀請來自日本的虛擬主播親臨現場今年金羽獎獎項延續傳統，將頒發「直播內容類」、「直播風格類」、「年度個人類」、「年度數據類」四大類獎項，以最易懂的人氣為評選標準，讓評選的結果交給收看的觀眾，使每一個觀眾的喜好成為最直接的支持；其中，「年度數據類」的評選標準是以官方數據決定，包含開播天數、開播時數、收禮天數、收禮數與追蹤數之數據加總評選。

17 Media 自去年起至今加入近5百位虛擬主播，成台灣第一個可透過直播和虛擬主播互動的原生平台，因此本屆金羽獎更增設了『最佳虛擬主播』獎項，為「年度個人類」獎項的一大亮點，並邀請來自日本的虛擬主播親臨現場與觀眾同樂。 《第三屆華人直播金羽獎》將於10/6 (日)下午 16:30在台大體育館舉辦，典禮現場將有超大咖來賓、知名意見領袖與精彩的表演內容，星光熠熠值得期待！觀眾也能透過17直播和第三屆華人直播金羽獎官方網站同步收看典禮直播。

《第三屆華人直播金羽獎》官方網站：https://17.media/gfa19/tw/

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