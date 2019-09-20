為了防堵近年私下招募球星歪風，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，聯盟將在明天(21日)舉行的董事會進行投票，除了提高違規招募罰款，聯盟更決定每年隨機抽查5隊高層的手機紀錄，且要求至少保留1年與經紀人之間通訊內容。

沃神表示，聯盟新規定不僅把違規招募罰款從原本500萬美元，提高到1000萬美元，甚至聯盟可以直接取消球隊選秀權，不過這項新規定要在明天NBA董事會上進行票選，30支球隊當中必須至少23隊投下贊成票，才有可能正式通過。

儘管聯盟這種作法相當強硬，大部分球隊高層仍高喊贊成，畢竟能夠進行私下招募行為，多數都是大市場球隊，但一部分的球隊高層卻擔心隱私問題，某隊總管表示，「我不認為聯盟有權利查看我的手機，也希望自己老闆投下反對票。」

只是這項新規定也有漏洞可鑽，畢竟當今通訊科技如此發達，球隊高層與經紀人、球員之間除了簡訊或電子郵件，仍有多種通訊方式，可以躲過聯盟抽查追蹤，所以總體來說，這項新規定恐怕最後也只能防「君子」，無法防「小人」。

(中時電子報)