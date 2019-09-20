洋基摘下2019美聯東區冠軍。（MLB臉書）

洋基20日成功摘下暌違7年的美聯東區冠軍！本周道奇對光芒之役，洋基全隊都在看轉播，準備好香檳啤酒慶祝，但是光芒贏了道奇，所以洋基只好自力封王。今日主場再戰天使，洋基9-1大獲全勝，全場42056位球迷歡欣鼓舞，這顯然比看轉播封王更過癮。

天使卓奧特(Mike Trout)與大谷翔平都開刀報銷，田中將大趁機發威，獨撐7局失1分。拉瑪修(DJ LeMahieu)和賈登納(Brett Gardner)合計6分打點力挺田中，洋基奪下第100勝，隊史累積21次百勝亦是大聯盟紀錄。目前太空人也是100勝，兩隊的戰績將決定季後賽對決的主場優勢。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)執教生涯前兩季都拿下100勝，成為史上第一人，他有機會摘下年度最佳教練。去年雖然也是百勝，不過紅襪更厲害(108勝)，今年才讓洋基奪得分區冠軍。

「法官」賈吉(Aaron Judge)前役接外野飛球撞到肩膀，今日休兵，雖然沒參與封王戰，他賽後仍一樣高興，在更衣室跟隊友洗香檳浴。「我把護目鏡放頭上，用眼睛來感受香檳的灼熱，這才夠爽啊。」小小的遺憾是勝投王哲曼(Domingo German)不在，他因家暴案件正接受聯盟調查。

天使最後一位打者是普侯斯(Albert Pujols)，他即使兩好球了也難以被解決，洋基救援王查普曼(Aroldis Chapman)最終以挖地瓜的滑球將他三振。

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(中時電子報)