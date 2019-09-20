蔡英文總統近期因博士論文爭議，遭各界質疑，論文為何會晚了35年才進到圖書館建檔？且當中缺少主考官的簽署和日期，甚至投書的論文疑似有多篇湊起來的情形。蔡昨天雖然親自回應，但仍未令各界滿意，甚至不相信蔡說法。對此，台北市長柯文哲就說，「如果外界有質疑，蔡就把論文拿出來就好，公開給大家看，壓到最後一刻拿出來，這太選舉戰略了」。

對於國民黨「黑英計畫」，蔡英文昨(19日)回應說，「學位是真的，假不了，有學位就一定有論文，這個假不了，選戰打的是政策、價值，無中生和抹黑，這樣不好」。對於論文為何會晚了35年才進到圖書館建檔？而且當中缺少主考官的簽署和日期，蔡則表示，論文完成是35年前的事，過去有過去的做法，以現在的眼光去看過去的事，當時都是按照規定處理。很多人也不都沒否認「有論文」這件事情。對於該計畫，國民黨昨也否認並駁斥該傳言。

對此，柯文哲說，「如果外界有質疑，蔡就把論文拿出來就好，公開給大家看，壓到最後一秒拿出來，這太選舉戰略了」。那如果妳拿不出來，就一路被人家懷疑到底嘛，因此，他呼籲蔡，把論文拿出來就好」。

此外，傳出民眾黨區域立委有一半是民進黨籍，外界認為是刻意挖腳，柯文哲指出，應該什麼都有吧，慢慢公布下去，他猜什麼都有。面對桃園市議員王浩宇爆料時力立委黃國昌曾談過要列民眾黨不分區，柯文哲說，像這種爆料都是10件9件是假的。

(中時電子報)