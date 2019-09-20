大陸官媒《環球時報》社評指出，北京大興國際機場計畫在20日前後迎來第一個商業載客航班，從而拉開北京擁有兩大國際空港帷幕。這一切是用5年時間建設起來。這5年裡，大陸繼續成為全球最大的基礎設施建設「超級工地」，到目前為止大陸的鐵路總里程、高速公路總里程、城市軌道交通總里程都已位列世界第一，其中3萬公里的高鐵占了全球高鐵總里程的2／3。

大興機場擁有4條跑道、全球最先進的管理技術系統等等，配套交通設施十分發達。其中，北京南三環到大興機場的軌道交通專線最高時速可達160公里。

社評稱，大陸經濟堪稱是對民生面貌的大改造過程。2008年第一條高鐵京津城際鐵路投入營運，短短11年，大陸成為世界上唯一高鐵成網營運的國家。如今選擇高鐵出行成了很多人的最愛，高鐵極大刺激了旅遊的發展，改善了出行品質，成為大陸民生一道亮麗的風景線。

社評說，值得注意的是，大陸經濟「減速」之說近年相當流行，西方主流媒體很熱中這樣炒作。美國領導人和高官尤其喜歡對比陸美經濟，宣揚美國經濟形勢的「強」和大陸經濟形勢的「弱」。

美國經濟總體上強於大陸，毋庸置疑。但陸美經濟的發展速度和態勢則完全不可同日而語。大陸保持著新興經濟體的戰略增勢，美國則是在高段位徘徊。大陸在實打實地全面發展，美國的繁榮更多依靠金融、服務業的翻新與擴張。

社評分析，大陸長期是並繼續是國土面貌和民生面貌都變化最快的大國。現在幾乎所有大陸大城市都在增建地鐵，就北京來說，還新建了大興機場，CBD新添多幢大樓，恢復藍天等生態建設取得突破等等，這也是全大陸重大基建和社會工程齊頭並進的縮影。

社評指出，大陸人口基數巨大，人們過美好生活的願望已充分覺醒，迄今形成的經濟總量雖然數字龐大，但滿足14億人的需求卻遠遠不夠。比如大陸基礎設施的人均存量水準只有發達社會的20％至30％，大陸經濟在未來很長時間裡都有充分的潛力可供釋放。

正是因為大陸經濟有著不竭的真實動力，大陸的力量增加不斷落到實處，一些抱著冷戰思維的美國人起了超常的對陸防範之心，並且推動形成壓制大陸的各種政策。但他們的大部分算計是一廂情願的，他們阻止不了大陸一座座新機場的落成，一條條新高鐵的通車，也阻止不了大陸很多省份的所有縣都被高速公路連接起來。

(中時 )