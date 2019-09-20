大S、汪小菲結婚近9年，是演藝圈的模範夫妻檔，小倆口樂於分享家庭趣事，大S近日則在大陸節目中爆料，有一次和汪小菲原本幻想要浪漫潛水，沒想到潛到海底卻完全失去方向感，大S還爆料汪小菲緊張得抓住她的腿，對此，汪小菲也有話要說。
大S在大陸節目《戀夢空間》分享與小倆口出國想嘗試深潛，大S和汪小菲事先都把潛水想像得很浪漫，不過在穿潛水衣的時候，大S就直呼很緊「我那時候準備懷孕比較胖，就覺得很糗」，沒想到海底時，就完全失去方向感，讓大S很恐懼，她也爆料：「小菲就很害怕，一直抓著我」。
回憶當時潛水狀況，大S直呼：「我只想趕快抓到教練，然後我老公就抓著我的腿」，此話一出逗樂全場，不過汪小菲今（20日）深夜則在微博發文：「老婆，你真想多了」，表示他從小練游泳，會抓大S是怕老婆潛太深「不過那天確實挺危險，我當時低血糖犯了，一直想喝可樂，上岸吃了三個冰淇淋。」
(中時電子報)
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