時隔近兩個月，美國與大陸的經貿副部長級官員周四（美國時間）將首次進行面對面磋商，兩國試圖消除彼此的政策分歧，為持續已久的貿易戰尋找出路。

周四及周五的副手級磋商主要是為了10月初的高級談判鋪路，10月初的談判將會決定中美兩國走向和解，還是會互徵更多關稅。

此次大陸財政部副部長廖岷率領約30位官員赴美，預定周四早上在美國貿易代表署（USTR）展開會談；美國則可能由副貿易代表格瑞斯Jeffrey Gerrish掛帥。

一名清楚討論計畫的消息人士表示，此次磋商多數重點可能將放在農業，包括美國要求大陸大幅增加採購美國大豆及其他農產品，兩天時間將有兩場談判會議涉及農業問題，而只有一場專門討論增強大陸知識產權保護、並終止美國技術向大陸公司強制轉讓的核心變革內容。

上述消息人士更指出，農業問題的討論時間將多的不成比例，並稱其中一場會議還包括聚焦美國總統川普的一項要求，即大陸切斷向美國出口合成類鴉片止痛劑芬太尼。

另外，美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）曾表示，匯率問題將是談判新回合的焦點之一，努欽將和美國貿易代表萊特希澤一起參與10月分與大陸國務院副總理劉鶴的談判。

據了解，上個月在人民幣兌美元跌破7關口後，努欽正式宣布大陸為匯率操縱國，指責北京透過讓人民幣貶值來獲得貿易優勢。

(旺報 )