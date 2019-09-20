美國之音今天報導，各國經濟學家警告稱，北京當局的刺激措施對避免經濟放緩的效果有限，大陸今年的經濟增速可能跌破官方預期。有大陸政府背景的經濟學家則持樂觀態度，他們預計刺激措施將為大陸經濟增長注入一劑強心針。

瑞士銀行業巨頭瑞銀（UBS）預計，大陸2019年經濟增速為6％，並在2020年放緩至5.5％。瑞銀大陸首席經濟學家汪濤表示，受美國關稅上調影響，大陸經濟增速將在2019年第四季和2020年第一季進一步減慢。

牛津經濟研究院首席亞洲經濟學家高路易（Louis Kuijs）預測，今明兩年大陸經濟增速將分別為6.1％和5.7％。

美陸貿易戰對大陸經濟的負面影響愈加明顯。大陸8月工業生產、投資和消費資料均進一步顯示疲態。分析師預計，大陸2019年第三季經濟增長將較第二季的6.2％繼續放緩。

大陸政府近期推出財政和貨幣刺激措施，以確保達成2019年6％-6.5％的經濟增長目標。然而，據路透社引述政府內幕人士稱，決策者擔心債務風險加大和房地產泡沫，因此刺激政策的餘地有限。

美國之音報導，「中國2018年推動經濟去槓桿化的努力，幾乎肯定導致了比預期更大的經濟放緩，而今年出台的刺激措施過於溫和，無法推動中國經濟增長回升」，美國外交關係委員會經濟學家、曾在歐巴馬政府擔任財政部官員的塞策（Brad Setser）說。

外界關注大陸央行是否將於周五下調貸款市場報價利率（LPR）。自2018年初以來，央行已7次下調存款準備金率。

凱投宏觀研究大陸的經濟學家普里查德(Julian Evans-Pritchard)20日在報告中預計，大陸央行進一步下調銀行利率的幅度將超出外界預期，但考慮到信貸分配的惡化，此舉可能無法提振經濟。

有大陸政府背景的經濟學家，大陸國家資訊中心經濟預測部主任張宇賢19日表示，這輪政策，包括財政、貨幣和結構性政策，將在第四季得到反映，確保今年經濟增速達到6.2％-6.3％。

美國之音報導，「信心受挫和不確定性在抑制中國經濟前景上發揮了重要的作用」，智庫彼得森國際經濟研究所研究員馬永哲（Martin Chorzempa）說：「即使是那些短期內不打算離開的公司，也在比過去更認真地探索替代方案，而不是依賴一個國家生產或供應。」

馬永哲指出，由於美國外國投資委員會（CFIUS）加強審查，從美國獲得技術的管道減少，以及無法對美國企業進行投資，這些都是更為長期的挑戰。

(中時 )