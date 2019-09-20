國民黨總統參選人韓國瑜得知鴻海創辦人郭台銘棄選2020後，立即遞出橄欖枝，盼能拜會郭台銘，納入郭的政見，以利藍營整合，更表示已透過共同友人安排，郭辦發言人蔡沁瑜今表示，他們根本不知道共同友人是誰，更希望不要一直用透這種空氣傳話，如果要用這樣方式，那郭陣營也透過共同友人表示，「拜託韓市長不用過來了」。

韓國瑜得知郭台銘不投入總統大選後，向郭喊話盼兩人能盡速碰面，更表示透過共同友人代為牽線，而昨日韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡受訪也表示，已透過郭韓兩人共同朋友的安排，希望能讓韓拜會郭，並當面請益相關政策，及國家未來的方向，如有確切的時間、地點，會立即跟外界說明。

不過，蔡沁瑜今上午接受廣播專訪時，主持人提問說，韓國瑜對外表示希望能與郭台銘見面，這是否是意味著希望郭粉能分個3、5成給韓國瑜？蔡沁瑜回應，郭台銘本人沒提到要怎麼投，也不會去影響支持者，但因有很多人是非郭不投，所以才會有所謂的感恩之旅。

蔡沁瑜轉達郭台銘的立場說，郭台銘很清楚既然退黨了，就不要來說了（指韓國瑜），反正當初也說過要參選總統也會是獨立參選，國民黨有什麼變化都不會回國民黨，「韓國瑜要來見我，到底又是為了什麼？」，「我現在的角色，已經是不是參與競選活動的人，為何還要來一直找我？」

蔡沁瑜進一步轉達說，「當初我在，你說我分裂，我離開了，還繼續在分裂嗎？這個邏輯有點搞不懂！」

蔡沁瑜甚至不滿地說，之前對方都說有透過共同友人找郭先生，問題是問了郭台銘本人說沒有這件事，兒子郭守正也沒有，旁邊幕僚也都沒有。

主持人追問「這是在放空氣？」蔡沁瑜回稱，不知道這是不是一直以來的手法，「所以我們也要透過共同友人講說，拜託韓市長不用過來了。」若真的要找郭台銘，她能代為傳達，不用彼此在空氣中傳話。

(中時電子報)