中央氣象局發布豪雨特報，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，台北市、新北市、桃園、宜蘭地區及新竹山區也有局部大雨。(圖/摘自中央氣象局)

中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，今(20日)下午起至明(21)日，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，台北市、新北市、桃園、宜蘭地區及新竹山區也有局部大雨。

氣象局表示，熱帶性低氣壓20至22日影響較大，迎風面的北部及東北部降雨較為明顯，東部及東南部也有局部短暫陣雨，南部降雨較為零星，中部天氣相對較好，但山區午後仍要注意短暫陣雨發生的可能，外出記得攜帶雨具。

氣象達人彭啟明在臉書指出，塔巴颱風雖然對台灣沒有直接影響，但外圍的環流會增強東北風，周五、周六兩天，北部、東北部會有斷斷續續的陣雨發展，局部迎風面的局部區域會有較大雨勢，東半部也偶有陣雨，周日會緩和。

此外，氣象局也發布陸上強風特報，各沿海澎金馬綠島蘭嶼有8至10級風，東北部臺中至雲林沿海9至11級風，臺南以北內陸也有強風，台灣含各外島有較大風浪。

(中時電子報)