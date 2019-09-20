總統府祕書長陳菊說不懂台北市長柯文哲為何批評她，柯20日表示，不是特別要批評，人還是要反省，不管過去功勞怎樣，不能因為以前的功勞，就可以讓3000萬債務、慶富案、私菸案或高雄選舉大敗出現，這是不對的。

陳菊昨接受專訪指柯文哲每次說到她都怒氣沖天，她的生命與柯沒有任何交集，還提醒柯不要忘記台灣人民的厚愛，不然柯文哲在踏進台北市前，跟台灣民主發展沒有任何關係。

陳菊說不懂為何批評她，柯文哲先是否認說，沒有啦，不是人家特別要批評她，接著嘆了一口氣表示，人還是要反省，不管是累積債務3000億、慶富案、私菸案或者是高雄選舉大敗，不管過去功勞怎麼樣，並不是說因為以前功勞，就可以讓後面出現這些事情，這是不對的。

此外，陳菊還提到柯不夠了解她、柯跟台灣民主發展沒有關係，柯文哲強調，身為外科醫生只看結果，他以前是被判過刑，對台灣民主化是有貢獻的。

柯文哲再次提到，不管你以前對台灣民主有多大貢獻，並不表示後面出現慶富案、私菸案、債務累積到3000億或高雄選舉大敗，還是要很誠實面對事實，一定是執政有問題，不然怎麼會敗成這個樣子。

(中時 )