年僅21歲的勇士新星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)在今日對戰費城人的比賽中，敲出本季第40號全壘打，成為史上最年輕達成40轟、30盜的球員，甚至僅差3次盜壘就能成為大聯盟史上第5位單季40轟、40盜的締造者，對此小阿庫尼亞說，「這感受難以描述，我竟然能和明星球員放一起。」

勇士小阿庫尼亞以及另一位超級新秀萊利(Austin Riley)雙雙開轟，助球隊以5比4帶走勝利，同時代表勇士在國聯東區封王的魔術數字降到M1，明日只要勇士擊敗巨人或馬林魚擊敗國民，就能連續2年奪下分區冠軍。

而小阿庫尼亞此役在3局下半敲出2分炮，助勇士先馳得點，同時為本季第40轟，再加上原有的37次盜壘，他成為大聯盟史上最年輕的40轟、30盜的球員。過去大聯盟有紀錄以來，也僅有4名球員是「40轟、40盜俱樂部」成員，如今21歲的小阿庫尼亞僅差3次盜壘就可加入。

「對我來說意義非常重大，能和超級明星相提並論，特別是我還在這麼年輕的時候，」小阿庫尼亞賽後表示，「哇！感受難以描述，但這也是我持續努力的動力。」

單季40轟、40盜難以達成，看歷年僅有4名頂尖球員達成就知道，過去有1988年的坎塞柯(Jose Canseco)、1996年的邦茲(Barry Bonds)、1998年的A-Rod(Alex Rodriguez)，最近期的是13年前的索里安諾(Alfonso Soriano)於2006年締造。

(中時電子報)