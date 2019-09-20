曾獲第10季超級籃球聯賽年度第一隊，且屬中華男籃資深國手的「帥哥射手」簡浩，日前確定離開效力8季的桃園璞園，以「2+1」年約加盟裕隆納智捷，簡浩說：「如今國內籃球環境很差，感覺自己也該換環境了，準備重新出發！」

簡浩SBL第5、第6季以洋將身分分別效力璞園與台銀，2009年拿到身分證後，以選秀狀元加入台銀，第8季跳槽台啤短暫效力1年，第9季重回璞園待到上個球季，生涯曾幫璞園拿下5次總冠軍，如今準備換到新環境裕隆重新出發。

「畢竟這次很可能是我籃球生涯的最後一份合約，所以我跟老婆仔細討論過後，還是決定加盟裕隆，」這兩天因為照顧生病住院的老婆，聲音中充滿疲憊的簡浩表示，「但我仍然相當感激璞園多年以來的照顧，尤其是李忠恕董事長。」

其實讓簡浩更加疲累的主因，在於才剛出生3個多月的兒子，「照顧小孩真的蠻累的，多虧老婆在旁一直幫忙，現在我兒子3個多月了，感覺比較有個性，也比較好照顧。以後就是我老婆待在台灣的時間，從原本的半年變成更長了。」

為了迎接這次重新出發，簡浩也特地從原本居住的林口，搬到距離裕隆新店球場比較近的木柵，「如此一來，我從新家前往裕隆球場練球，大約只需10幾分鐘車程，也不用從大老遠的林口過來，更可以換取更多陪伴妻小的時間。」

裕隆球團預計在10月底或11月初，替包含簡浩在內的5名新成員，以及洋將舉辦記者會，屆時就可清楚裕隆今年補強情況，其他4名新成員是林宜輝(上季達欣)、呂濟而(上季達欣)、呂宗霖(上季台銀)與盧冠軒(上季金酒)，洋將則可能從官辦選秀挑選。

(中時電子報)