中國大陸當局9月12日在廣州扣留一名美國聯邦快遞（FedEx）機師Todd A. Hohn，指該名機師返回香港時，行李中藏有用於低壓仿真氣槍的非金屬氣槍彈、涉嫌非法運送彈藥，並對Hohn展開刑事調查。外電指出，聯邦快遞證實有機師被捕。

華爾街日報報導，聯邦快遞機師Hohn在從聯邦快遞位於廣州機場的運轉中心完成亞洲各地的貨運任務後，在等候登上香港國泰航空班機返回他在香港的家時被拘捕，後來被允許回到旅館，但交出護照及手機等通訊設備，在調查完成前不得離開大陸。

大陸當局在Hohn託運的箱子裡發現用於低壓仿真氣槍的非金屬氣槍彈，Hohn被控非法運輸彈藥。Hohn在美國佛羅里達州的家人的律師向華爾街日報證實此一消息。

聯邦快遞發表聲明指出，「廣州的大陸當局在我們的一名機師登上一架商業班機前，在其行李內發現某物件，隨後將其拘留，之後將其保釋。我們正在與有關當局合作，以更好地了解事實。」

報導指出，Hohn是退役美國空軍上校，2017年加入聯邦快遞。為聯邦快遞執行亞洲貨運業務的Hohn居住在香港。

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