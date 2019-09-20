楊小黎、薛紀綱（小兵）19日出席教育部與公視共同規劃的青少年楷模紀錄片《就是這Young》全新第4季上映記者會，單身5年的楊小黎表示現階段專心投入工作，但對於感情觀念較為保守，找尋對象則是看緣分，「以前比較喜歡大叔，但他們現在幾乎也成家了，現在比較容易遇到小鮮肉，如果年紀小超過5歲但思想成熟也OK。」

楊小黎表示，雖然自己不著急，但媽媽似乎更心疼她，希望她能快點遇到真命天子。目前正在拍攝最新戲劇作品《我的婆婆怎麼這麼可愛》的楊小黎，在片中與金鐘影后鍾欣凌、王少偉飾演婆媳、夫妻關係，勢必會帶來許多有趣又精彩的對手戲。

楊小黎分享自己從童星到配音、主持，再到演員工作的心路歷程。（公視提供）

《就是這Young》第4季，內容更加豐富多元，除了2018年榮獲第53屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」以及新加坡亞洲電視學院獎最佳女配角的楊小黎，在節目中暢談自己從童星到配音、主持，再到演員工作的心路歷程，也找來曾與台灣之光林書豪在美國哈佛大學成為室友的何凱成，分享畢業後選擇回台創辦「球學聯盟」，致力推廣讓運動成為改變教育的力量，總共收錄來自各行各業不畏困境、勇敢追夢的13個精采故事。

(中時 )