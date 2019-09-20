繼南太平洋島國索羅門群島本周與我國斷交，傳出我國友邦吉里巴斯恐生變，民進黨立委羅致政表示，目前還沒有確切確定，大陸對我國外交打壓沒停過，全面戒備中。綠委趙天麟說，大陸無所不用其極打壓，用膝蓋想就知道是想要影響大選，但大陸頻頻打壓行為不會影響蔡英文總統選情，反而會讓台灣人更堅強。

近期傳出我國友邦吐瓦魯、海地、吉里巴斯邦交恐生變，轉向與大陸建交，趙天麟表示，明年大選倒數100餘天，大陸用盡辦法打壓台灣外交，敬告對岸這樣做不會打擊小英選情，而是讓台灣人撿到槍。

綠委羅致政表示，大陸近期頻頻出手搶奪台灣邦交國，傳出一方面打擊台獨，另方面轉移香港問題及中美貿易戰壓力，外交攻勢不意外，台灣會全力防守，如果對岸覺得會影響選舉結果是打錯算盤，中美貿易戰、香港局勢等轉移壓力不是直接對台灣而來，不會影響我國選舉。

羅致政說，大陸搶奪我國友邦已經不是單純兩岸外爭奪，也成為大國在亞太後院攻防，台灣不是自己面對，美國、澳洲等大國也面臨壓力，反而拉近我們與美國距離。

(中時 )