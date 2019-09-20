國民黨立法院黨團今日召開記者會，痛批在民進黨執政下中華電信酬庸情況嚴重，連處長、協理都被安插空降。

黨團副書記長林奕華指出，許多人沒有相關電信背景，就只因為有政治背景就空降中華電信成為高官，中華電信預估5年退休5千人，但根據內部員工透漏，人都不補齊，如今一個員工要做1.5人工作，以前本來要升遷的工作都被酬庸者佔滿，本來中華電信的處長、協理都是由裡面的人逐漸升上去，但民進黨執政不只高階的董事長總經理，連處長協理都可以空降，占好占滿所有位子。

此外林奕華還說，中華電信的諸多子公司高層也被安插與民進黨關係密切者任職，任意酬庸，包括春水堂科技娛樂公司董事長許志仁，是陳水扁當總統時總統府第三局長；光世代建設開發總經理蘇志勳，是陳菊當高雄市長時的工務局副局長；神腦國際董事長賴勁麟，前民進黨立委；數位匯流事業處協理魏惠珍，曾任民進黨立委柯建銘助理。

黨團副書記長童惠珍指出，民進黨執政後人事布局近親繁殖，放的很多人擺明是要撈好處，而且又完全外行表現毫不專業，而且會想辦法擠出很多位子，此外這些人拿到高位出事後都官官相護，諸如華膳對私菸案態度，乃至於陳明文陷入洗錢疑雲，蔡碧仲跳出護航。蔡政府三年來政治凌駕專業，酬庸是為了政權保衛，罔顧國家長遠發展。

林奕華表示，她的資料來自中華電信內部員工，他們本來升遷管道被空降者佔滿， 處長每年可領至少18個月薪水，空降者卻可以不在中華電信努力就占位領高薪 ，把國家資產當成政黨資產。她呼籲全國民眾看清民進黨執政醜態，明年唯有讓國民黨重新執政，才能還給中華電信專業發揮的空間。

(中時 )