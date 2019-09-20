受塔巴颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航宣布，基於飛行安全考量，9月20日最新航班異動情形如下：

IT232 桃園-沖繩那霸提前至17：20起飛

IT233 沖繩那霸-桃園提前至20：40起飛

(中時 )