颱風影響 台灣虎航2班機提前飛 11:032019/09/20 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受塔巴颱風影響，台灣虎航宣布航班異動。(圖/摘自台灣虎航) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受塔巴颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航宣布，基於飛行安全考量，9月20日最新航班異動情形如下： IT232 桃園-沖繩那霸提前至17：20起飛 IT233 沖繩那霸-桃園提前至20：40起飛 (中時 ) #沖繩 #虎航 #那霸 #起飛 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 刮刮樂「黃金拉霸機」刺激登場 頭獎300萬元 13:212019/09/16 財經 台灣虎航開缺 虎寶虎妞快來報考 17:442019/09/16 財經 台灣虎航招募客艙組員 尋找下一位虎寶虎妞 20:562019/09/16 財經 彭啟明：「塔巴」颱風最快這天生成 離台灣超近 07:422019/09/17 生活 《產業》台灣虎航招募客艙組員 10:012019/09/17 財經 《時來運轉》單場暨場中投注 戴資穎出征常州 11:172019/09/17 體育 蘋果、三星推升滲透率 WiFi 6起飛 瑞昱喜迎商機 04:102019/09/18 證券．權證 機內傳焦味 空軍P-3C反潛機緊急返場 13:062019/09/18 軍事 迎8K起飛年 貿協攜群創舉辦台灣國際Date Summit商務論壇 13:512019/09/19 財經 《光電股》群創總座：明年8K起飛年，模組或整機出貨爆發 14:152019/09/19 財經 生活熱門新聞 阿嬤真的猛！女兒返鄉遊玩 回家後樣子讓老媽崩潰 - 生活 塔巴明影響最劇 這區越晚雨越大 - 生活 拜天公廟遭當面嗆白賊、落跑市長 韓國瑜回這4句 - 生活 狗狗肉環島趣 鏟屎官必看行前懶人包 - 生活 準颱塔巴模擬路徑圖曝光 專家：強度恐增加 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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