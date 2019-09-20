國民黨總統參選人韓國瑜預計訪美，競選辦公室發言人何庭歡今天說，訪美時間和行程尚未確定，訪美有3個目標，尊重美方安排會見美國官員，也將拜訪智庫，並會見僑胞爭取支持。她也質疑，在韓訪美之際，外交部近日訂定直轄市長出訪要點，「真的是行政中立嗎？」

何庭歡上午接受受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，韓國瑜的確預計訪美，但時間和行程都還未定，韓國瑜日前也說，他訪美會很自愛，不會用到外交部的資源。

至於外交部近日訂定直轄市長出訪要點，明訂不協助政黨活動。何庭歡指出，2011年，時任民進黨主席的蔡英文總統訪英國，前總統馬英九政府的駐英代表全程陪同，馬英九對此完全沒有干預，如今韓市長即將訪美，外交部在此時間訂定要點，「真的是行政中立嗎？」

有關韓國瑜民調呈現落後趨勢，何庭歡說，民調起起伏伏，列為參考依據，但她跟著韓國瑜拜廟、跑行程，看到的現場人氣，跟民調呈現有不一樣感覺。

主持人詢問，對於韓國瑜未來如何與鴻海創辦人郭台銘互動？何庭歡說，韓已經聯繫兩人的共同好友，盼能當面向郭台銘請益，並非外界所言雙方沒有聯繫。

(中時 )